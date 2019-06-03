Погодные рекорды Молдовы 3 июня

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 3 июня - один из показателей держится с начала прошлого столетия.

КИШИНЕВ, 3 июн - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 3 июня приборы зарегистрировали еще в начале прошлого века. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, в этот день в 1911 году воздух прогрелся всего до +3,6 градуса по Цельсию.

Рекордный максимум же метеорологи зафиксировали в 1964 году. Тогда столбик термометра в тени показывал +34,3 градуса.

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Таким образом, разница между предельными значениями температуры, зафиксированными в разные годы 3 июня, составляет 30,7 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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