Погодные рекорды Молдовы 3 июня

КИШИНЕВ, 3 июн - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 3 июня приборы зарегистрировали еще в начале прошлого века. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, в этот день в 1911 году воздух прогрелся всего до +3,6 градуса по Цельсию.
Рекордный максимум же метеорологи зафиксировали в 1964 году. Тогда столбик термометра в тени показывал +34,3 градуса.
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Таким образом, разница между предельными значениями температуры, зафиксированными в разные годы 3 июня, составляет 30,7 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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