Сезон дождей: какая погода будет в Молдове

КИШИНЕВ, 3 июн - Sputnik. Грозовые дожди пройдут сегодня на всей территории страны. Ветер будет умеренный, а температура воздуха достигнет до +25 С в северных районах. В южных до +31С. Согласно прогнозам синоптиков, завтра, 4 июня, характер погоды не изменится.

Приметы и традиции

3 июня – день Елены. Сегодня девушки не заплетали кос, чтобы волосы росли длинными и красивыми. Именно на 3 июня принимались когда-то сеять лен, а если в этот день что-то мешало хозяину, то он хоть горсть семян должен был бросить в землю: "Посеешь лен на Елену – будут длинные льны". Перед самым севом клали в мешок с семенами печеные яйца, и мужчины должны были подбрасывать его. От того, насколько высоко взлетит мешок, настолько и лен вытянется. В народе говорили: "Если на Олену-леносейку ненастье – к ненастной осени", "Если на 3 июня дождь с градом, то 3 декабря снег с крупой", "Лягушки расквакались – к непогоде".

Постепенно это время отцветали сады, но еще наблюдалось цветение рябины, шиповника, малины, маргариток, других цветов. Появлялись и первые грибы: белые, подберезовики, красноголовики.