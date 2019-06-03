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Сезон дождей: какая погода будет в Молдове

CC BY-SA 2.0 / Tim Griffin / Afternoon Hail Storm - 08
Погода
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Согласно прогнозам синоптиков, во вторник характер погоды не изменится.

КИШИНЕВ, 3 июн - Sputnik. Грозовые дожди пройдут сегодня на всей территории страны. Ветер будет умеренный, а температура воздуха достигнет до +25 С в северных районах. В южных до +31С. Согласно прогнозам синоптиков, завтра, 4 июня, характер погоды не изменится.

Приметы и традиции

3 июня – день Елены. Сегодня девушки не заплетали кос, чтобы волосы росли длинными и красивыми. Именно на 3 июня принимались когда-то сеять лен, а если в этот день что-то мешало хозяину, то он хоть горсть семян должен был бросить в землю: "Посеешь лен на Елену – будут длинные льны". Перед самым севом клали в мешок с семенами печеные яйца, и мужчины должны были подбрасывать его. От того, насколько высоко взлетит мешок, настолько и лен вытянется. В народе говорили: "Если на Олену-леносейку ненастье – к ненастной осени", "Если на 3 июня дождь с градом, то 3 декабря снег с крупой", "Лягушки расквакались – к непогоде". 

Постепенно это время отцветали сады, но еще наблюдалось цветение рябины, шиповника, малины, маргариток, других цветов. Появлялись и первые грибы: белые, подберезовики, красноголовики.

 

Prognoza meteo în Moldova
© Photo: meteo.md
Prognoza meteo în Moldova

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