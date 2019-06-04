Погода в Молдове: на всякий случай возьмите с собой зонтики

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КИШИНЕВ, 4 июн – Sputnik. Во вторник в Молдове ожидаются кратковременные грозовые дожди. Рекомендуется захватить с собой зонтики, ветeр лёгкий, дующий с северо-запада со скоростью 2-7 м/сек, небо будет затянуто облаками.

Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью температура составит в среднем от +13 до +17 градусов по Цельсию, а днем столбик термометра покажет +25, +28 градусов.

Атмосферное давление — в норме.

Завтра, 5 июня, в первой половине будет тепло и ясно. Столбики термометра покажут +25 +27 градусов по Цельсию. Однако во второй половине дня, возможно, выпадут осадки. Ожидаются горозовые дожди.

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Праздники и приметы

В этот день старались ничего не сеять и на пашню не выезжать, чтобы в поле васильков много было – именно такая примета существовала в народе ранее.

4 июня почитается память мученика Василиска, который в 308 году пострадал за веру во Христа, поскольку не пожелал принести жертву язычески богам. В результате, был обезглавлен.

Если человек родился в день 4 июня, то его покровителем, по приметам, является граб. Кельтские жрецы говорили, что такой человек является дисциплинированным, дружелюбным, добросовестным, стараются проявлять инициативу только в тех случаях, когда это, действительно, оправдывает ожидания.

Считаются людьми долга, стараются все держать в себе и не открываться даже близким людям. Могут быть немного тщеславными и честолюбивыми в молодости.

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