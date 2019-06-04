Погодные рекорды Молдовы 4 июня

КИШИНЕВ, 4 июн - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 4 июня приборы зарегистрировали 30-х годах прошлого века. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, в этот день в 1933 году воздух прогрелся всего до +4,8 градуса по Цельсию.
Рекордный максимум же метеорологи зафиксировали в 2012 году. Тогда столбик термометра в тени показывал +31,4 градуса.
Таким образом, разница между предельными значениями температуры, зафиксированными в разные годы 4 июня, составляет 26,6 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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