Погодные рекорды Молдовы 4 июня

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 4 июня - один из показателей держится с начала прошлого столетия.

КИШИНЕВ, 4 июн - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 4 июня приборы зарегистрировали 30-х годах прошлого века. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, в этот день в 1933 году воздух прогрелся всего до +4,8 градуса по Цельсию.

Рекордный максимум же метеорологи зафиксировали в 2012 году. Тогда столбик термометра в тени показывал +31,4 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями температуры, зафиксированными в разные годы 4 июня, составляет 26,6 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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