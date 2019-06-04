Новый "желтый код": на Молдову надвигается буря

Новое предупреждение молдавских синоптиков: метеорологи рассказали, что ждет жителей страны в ближайшие часы.

КИШИНЕВ, 4 июн – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с грозами, ливнями, градом и шквалистым ветром. Предупреждение действует во вторник до 22.00.

"В указанный период ожидаются грозы, местами ливни (15-35 литров на квадратный метр), град и шквалистый ветер, порывы которого достигнут 15-20 метров в секунду", - отметили в Госгидрометеослужбе.

Риски в связи с "желтым кодом":

вероятность поражения молнией людей, находящихся на открытом пространстве;

вероятность повреждения линий электропередач и электропроводящих объектов, встроенных в различные ансамбли, в том числе жилья;

отрицательное влияние на физиологическое состояние растений;

угроза возникновения пожара.

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находиться вдали от объектов, в первую очередь металлических, которые могут послужить проводниками электричества, например: электрический кабель, телефон, телевизор, водопроводные трубы и так далее, также должны быть закрыты все окна и двери;

отключить от сетей электробытовую технику;

находиться вдалеке от высоких деревьев, особенно, если они растут изолированно;

чтобы избежать удара молнией при отсутствии надежного убежища, в открытом поле, наилучшее положение - свернуться клубком, колени к груди (такое положение позволяет избежать прохождения электричества через жизненно-важные органы), вдали от других людей или животных;

при следовании в автомобиле, самое безопасное – закрыть все окна и не выходить из автомобиля.

Еще один "желтый код"

До 7 июня в стране действует "желтый код" гидрологической опасности в связи с "формированием интенсивного склонового стока".

В связи с прогнозируемыми кратковременными дождями, местами сильными, на отдельных малых реках и водотоках возможен подъем уровня воды на 0,5 – 1 метра, местами формирование интенсивного местного склонового стока.

Специалисты попросили обратить внимание на состоянии плотин прудов и водохранилищ экономических агентов, в ведении которых находятся водоемы.

Гидрологи предупреждают, что такой резкий подъем уровня воды не приводит к значительному ущербу, но сложившаяся ситуация требует повышенного внимания в случаях сезонной хозяйственной деятельности или подверженности определенных участков территории подтоплениям.

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В конце мая Госгидрометеослужба уже предупреждала о том, что существует риск подъема уровня воды в Пруте и Днестре на 2-3 метра.

© Sputnik / Как обезопасить себя во время грозы и молнии

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