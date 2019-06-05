Точный прогноз погоды: что ждет Молдову до конца недели

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КИШИНЕВ, 5 июн – Sputnik. В cреду в Молдове ожидается переменная облачность, возможны кратковременные грозовые дожди. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью температура составит в среднем от +13 до +18 градусов по Цельсию, а днем столбик термометра покажет +25, +30 градусов.

Ветер — юго-восточный. Его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление —нормальное.

В последующие дни по всей республике также возможны осадки. В четверг грозы будут во всех районах, а затем лишь на севере страны. Столбик термометра к концу семидневки поднимется до +31 градуса.

Праздники и приметы

В православной церкви 5 июня отмечают память епископа Ростовского, день Леонтия. Сведения о его жизни являются достаточно противоречивыми и малоинформативными. Известно, что основные события его существования состоялись в XII веке. Леонтий занимался тем, что проповедовал веру во Христа детям. За это подвергся гонениям со стороны язычников.

Помимо этого 5 июня, почитается память Серапиона Угличского – преподобномученика, который погиб во время разорения Углича поляками в период Смутного времени.

Огурцы, которые высадили на день Леонтия, лучше всего подходят для засола.

Раньше верили, если в этот день много оводов, будет богатый урожай.

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