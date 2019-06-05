Погодные рекорды Молдовы 5 июня

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 5 июня.

КИШИНЕВ, 5 июн - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 5 июня приборы зарегистрировали в 60-х годах прошлого века. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, в этот день в 1962 году воздух прогрелся всего до +8,3 градуса по Цельсию.

Рекордный максимум же метеорологи зафиксировали в 2000 году. Тогда столбик термометра в тени показывал +31,6 градуса.

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Таким образом, разница между предельными значениями температуры, зафиксированными в разные годы 5 июня, составляет 23,3 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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