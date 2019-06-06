Точный прогноз погоды в Молдове: грозовые дожди или солнце

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КИШИНЕВ, 6 июн – Sputnik. В четверг в Молдове ожидается переменная облачность, возможны кратковременные грозовые дожди. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью температура составит в среднем от +14 до +17 градусов по Цельсию, а днем столбик термометра покажет +26, +29 градусов.

Ветер — юго-восточный. Его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление —нормальное.

В последующие дни по всей республике осадки возможно преимущественно на севере республике. А вот температурный режим практически не изменится. В выходные в некоторых районах страны также возможны дожди.

Праздники и народные приметы

По православному церковному календарю, 6 июня 2019 отмечают Вознесение Господне. На сороковой день после Пасхи христиане празднуют Вознесение Господне - один из главных праздников православной церкви. Пасху в 2019-м отметили 28 апреля.

В праздник Вознесения Господня церковь вспоминает евангельские события, повествующие о последнем времени пребывания Иисуса на земле после Его Светлого Воскресения. В этот период Спаситель завершает дела, ради которых пришел на землю, и возносится к своему Отцу.

И немного о народных приметах. В старину верили — если 6 июня идет дождь, будет много грибов. Дождь предвещал и сильный запах шиповника.

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