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Новый "желтый код": на Молдову надвигается настоящая буря

© Photo: Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (712)
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Резкая смена погоды, ливни, град и шквалистый ветер - все это обещают молдавские синоптики в ближайшее время.

КИШИНЕВ, 6 июн – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила в четверг "желтый код" метеоопасности в связи с грозами, ливнями и сильным ветром. Предупреждение действует до 23.00 текущего дня.

"В указанный период ожидаются грозовые дожди, временами сильные (15-25 литров на квадратный метр), с градом и усилением шквалистого ветра, порывы которого достигнут 15-20 метров в секунду", - сказано в сообщении Госгидрометеослужбы. 

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

Ливень в Кишиневе
© Sputnik / Rodion Proca
Последствия сильного ливня в Молдове в нескольких фото и видео

Кроме того, до 7 июня продолжает действовать предупреждение гидрологов в связи с "формированием интенсивного склонового стока". На отдельных малых реках и водотоках возможен подъем уровня воды на 0,5 – 1 метра.

Риски в связи с "желтым кодом":

  • вероятность поражения молнией людей, находящихся на открытом пространстве;
  • вероятность повреждения линий электропередач и электропроводящих объектов, встроенных в различные ансамбли, в том числе жилья;
  • отрицательное влияние на физиологическое состояние растений;
  • угроза возникновения пожара.

Синоптики рекомендуют:

  • не покидать здания без лишней необходимости;
    Дождь
    © AFP 2019 / YURI KADOBNOV
    Последствия проливных дождей в Молдове в одном видео
  • находиться вдали от объектов, в первую очередь металлических, которые могут послужить проводниками электричества, например: электрический кабель, телефон, телевизор, водопроводные трубы и так далее, также должны быть закрыты все окна и двери;
  • отключить от сетей электробытовую технику;
  • находиться вдалеке от высоких деревьев, особенно, если они растут изолированно;
  • чтобы избежать удара молнией при отсутствии надежного убежища, в открытом поле, наилучшее положение - свернуться клубком, колени к груди (такое положение позволяет избежать прохождения электричества через жизненно-важные органы), вдали от других людей или животных;
  • при следовании в автомобиле, самое безопасное – закрыть все окна и не выходить из автомобиля.
Многие люди боятся грома и молний и не знают, как следует вести себя во время грозы. Соблюдение нескольких простых правил поможет сохранить жизнь и здоровье.
© Sputnik /
Как обезопасить себя во время грозы и молнии

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Тема:
Погода в Молдове (712)

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