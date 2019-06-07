Погодные рекорды Молдовы 7 июня

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 7 июня - один из рекордов держится с первой половины прошлого века.

КИШИНЕВ, 7 июн - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 7 июня приборы зарегистрировали в конце 30-х годов прошлого века. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, в этот день в 1939 году воздух прогрелся всего до +6,2 градуса по Цельсию.

Рекордный максимум же метеорологи зафиксировали в 2009 году. Тогда столбик термометра в тени показывал +33,7 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями температуры, зафиксированными в разные годы 7 июня, составляет 27,5 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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