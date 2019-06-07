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Погода в Молдове: скоро небо "нахмурится"

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Читайте самый точный прогноз погоды на Sputnik

КИШИНЕВ, 7 июн - Sputnik. В Молдове в пятницу, 7 июня, ожидается до +28°С. По данным метеорологов, температура воздуха в столице составит от +25°С до +27°С. Утром будет облачно, без осадков, ветер слабый. Но во второй половине дня жидаются дожди с грозами. Скорость ветра - до 8 м/с.

Вечером температура воздуха опустится до +18...+22°C, точка росы: +18,3°C. Возможен туман,  местами пройдёт небольшой дождь, рекомендуется захватить с собой зонтики.

В субботу, 8 июня,  утром воздух прогреется до +18...+26°C. Местами пройдёт небольшой дождь. Днём воздух прогреется до +21...+26°C, а ночью температура воздуха опустится до +17...+19°C (точка росы: +17,26°C).

Синоптики также рекомендуют взять с собой зонтики.

Приметы на 7 июня

  • На рябине много цветов – будет урожай хлеба.
  • Если листья на деревьях поблекли, то завелась медвяная роса.
  • Поздний цвет рябины сулит долгую осень.
  • Много росы – к хорошему урожаю.
  • Большая роса – к урожаю конопли и льна.
  • На Ивана нельзя делать операции на печени.
  • Ребенок, зачатый под этот день, вырастит ленивым, неповоротливым и тугодумом.

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