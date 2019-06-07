Погода опять нелетная: метеорологи в Молдове снова вынесли предупреждение

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КИШИНЕВ, 7 июн – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила в пятницу "желтый код" метеоопасности в связи с грозами, ливнями, градом и шквалистым ветром.

Предупреждение действует с 12.00 до 23.00.

"В указанный период ожидаются грозы, местами сильные ливни (15-45 литров на квадратный метр), с градом и усилением шквалистого ветра до 15-20 метров в секунде", - говорится в сообщении Госгидрометеослужбы.

Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

Кроме того, до 7 июня продолжает действовать предупреждение гидрологов в связи с "формированием интенсивного склонового стока". На отдельных малых реках и водотоках возможен подъем уровня воды на 0,5 – 1 метра.

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Риски в связи с "желтым кодом":

вероятность поражения молнией людей, находящихся на открытом пространстве;

вероятность повреждения линий электропередач и электропроводящих объектов, встроенных в различные ансамбли, в том числе жилья;

отрицательное влияние на физиологическое состояние растений;

угроза возникновения пожара.

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находиться вдали от объектов, в первую очередь металлических, которые могут послужить проводниками электричества, например: электрический кабель, телефон, телевизор, водопроводные трубы и так далее, также должны быть закрыты все окна и двери;

отключить от сетей электробытовую технику;

находиться вдалеке от высоких деревьев, особенно, если они растут изолированно;

чтобы избежать удара молнией при отсутствии надежного убежища, в открытом поле, наилучшее положение - свернуться клубком, колени к груди (такое положение позволяет избежать прохождения электричества через жизненно-важные органы), вдали от других людей или животных;

при следовании в автомобиле, самое безопасное – закрыть все окна и не выходить из автомобиля.

© Sputnik / Как обезопасить себя во время грозы и молнии

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