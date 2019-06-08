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Погода в Молдове: как подготовиться к субботе и воскресенью

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Погода
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КИШИНЕВ, 8 июн - Sputnik. В Молдове в субботу, 7 июня, ожидается до +28°С. Во второй половине дня синоптики обещают дожди. Ночью температура воздуха опустится до +17...+19°C (точка росы: +17,26°C).

Молния
CC0 / Pixabay / BrinWeins
Погода опять нелетная: метеорологи в Молдове снова вынесли предупреждение

В воскресенье, 9 июня, днём воздух прогреется до +24...+26°C, ночью столбик термометра опустится до +17...+18°C. Утром воздух прогреется до +18...+25°C (точка росы +17,9°C). Ветер будет до 2-3 м/сек, небо чистое. Осадки ожидаются во втопрой половине дня, ветeр лёгкий, дующий с севера.

Традиции и обычаи на 8 июня

В народе верили, что 8 июня день рыболовов, так как улова должно было быть предостаточно. Зачастую ходили в этот день на карпа, так как это Карпов праздник. Любители рыбалки знали, что можно было словить прекрасную рыбу, чтобы накормить свою семью.

Приметы на 8 июня

  • Много комаров – последняя декада летнего месяца будет теплой, но стоит ожидать осадков
  • Хороший урожай щавеля 8 июня – лето будет теплым.
  • Лягушки громко квакают – примета того, что стоит ждать дождей в ближайшее время.
  • Сновидения в ночь на 8 июня не являются вещими. Но те, которые приснились во время дневного сна, могут быть предвестниками будущего. Только воплотятся через много лет, когда о них забудут.

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