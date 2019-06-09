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Погода в Молдове: как в воскресенье одеваться

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Погода
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Читайте самый точный прогноз погоды на Sputnik.

КИШИНЕВ, 9 июн - Sputnik. В Молдове в воскресенье, 9 июня, ожидается до +27°С. Во второй половине дня синоптики обещают небольшие дожди.Утром воздух прогреется до +18...+25°C. Ночью температура воздуха опустится до +17...+19°C (точка росы: +17,26°C). Ветер будет до 2-3 м/сек, небо чистое.Рекомендуемая одежда для первой половины дня: открытые сандалии,туфли, шлёпанцы, носки, гольфы, колготки, шорты, юбка, штаны, брюки, лёгкое платье, футболка, рубашка с короткими рукавами, рубашка с длинными рукавами, кофта. Во второй половине дня синоптики рекомендуют захватить с собой зонтики.

Молния
CC0 / Pixabay / BrinWeins
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Традиции и обычаи на 9 июня

Федорин день — именно так по народному календарю называют 9 июня. На Руси был обычай — не подметали пол в избе.
В этот день торговцы старались задобрить домового, бросали монетки в горшок и ставили за печку. Такой обряд, по мнению предков, приносила прибыль и удачу в торговле.

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По приметам 9 июня по традиции определяли в старину погоду. Много дождевых червей на земле означало ненастные дни впереди. Если утром роса долго не высыхала, значит днем возможна гроза. Об этом сообщает Рамблер. 

Приметы на 9 июня

  • Много цвета на рябине – к урожаю овса.
  • Если за окном солнечно, а дятел сильно стучит клювом, то скоро будет дождь.
  • Духота во время восхода солнца – к ненастью.
  • Лес шумит в безветренную погоду – к дождю.
  • Ночная роса долго не высыхает – к грозе.
  • Если на Феодору в поле не гнуть спину, то посевы будут кривы.
  • Сон с 8 на 9 июня не пустой. Он вам что-то предсказывает. Главное, никому не рассказывайте о том, что вам приснилось. Сновидение, увиденное днем 9 июня, вещее. Сбудется оно через 2 недели.

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