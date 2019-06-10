Погода в Молдове: закончились ли дожди

КИШИНЕВ, 10 июн - Sputnik. В Молдове понедельник обещает быть жарким и влажным. Температура воздуха подымется до +31°С.

На юге республики небо будет облачным, а в центре и на севере пройдут дожди с грозами.

Ветер северо-западный, умеренный, атмосферное давление нормальное.

Продолжает действовать желтый код в связи с возможными местными подтоплениями в результате обильных осадков. Уровень воды на некоторых реках может подняться на 0,5 - 1 метр.

Во вторник осадки возможно лишь на севере республики. Столбики термометров в среднем покажут ночью +16, +19, а днем - от +28 до +31. В последующие сутки синоптики не прогнозируют дожди. Температурный режим не изменится. Такая погода сохранится до конца недели.

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В жару медики рекомендуют выпивать на течение дня не менее двух с половиной литров чистой воды, чтобы избежать дегидратации организма.

Праздники и народные приметы

В православной церкви 10 июня почитают память Святого Никиты Халкидонского. Он отличался милосердием и всегда старался помогать малоимущим людям. Известно, что за преданность Христовой вере Никита-исповедник был арестован, подвергнут многочисленным пыткам и отправлен в ссылку, где скончался в IX веке.

В народном календаре этот день был посвящен полудницам (полуденницам) - духам полудня, существам, которые вызывали бессонницу и крик у маленьких детей.

Люди верили, что если в этот день много муравьев на муравейнике, то это к хорошей погоде. Если радуга после дождя быстро исчезает – к ясной погоде, долго стоит – к ненастью. Кроме того, считалось, если в этот день хорошая установилась хорошая погода, то можно ожидать богатый урожай.

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