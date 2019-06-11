Погодные рекорды Молдовы 11 июня

КИШИНЕВ, 11 июн – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 11 июня приборы зарегистрировали еще в XIX веке. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
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По информации синоптиков, в этот день в 1899 году воздух прогрелся всего до +9,1 градуса по Цельсию.
Рекордный максимум же метеорологи зафиксировали в середине прошлого столетия. В одиннадцатый день лета 1946 года столбик термометра в тени показывал +34,6 градуса.
Таким образом, разница между предельными значениями температуры, зафиксированными в разные годы 11 июня, составляет 25,5 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже 133 года подряд.
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