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Погодные рекорды Молдовы 11 июня

© Sputnik / Evghenii Panasenco
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (714)
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В Госгидрометеослужбе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 11 июня - один из рекордов держится больше века.

КИШИНЕВ, 11 июн – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 11 июня приборы зарегистрировали еще в XIX веке. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

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По информации синоптиков, в этот день в 1899 году воздух прогрелся всего до +9,1 градуса по Цельсию.

Рекордный максимум же метеорологи зафиксировали в середине прошлого столетия. В одиннадцатый день лета 1946 года столбик термометра в тени показывал +34,6 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями температуры, зафиксированными в разные годы 11 июня, составляет 25,5 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже 133 года подряд.

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Тема:
Погода в Молдове (714)

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