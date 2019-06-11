Погодные рекорды Молдовы 11 июня

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 11 июня - один из рекордов держится больше века.

КИШИНЕВ, 11 июн – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 11 июня приборы зарегистрировали еще в XIX веке. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

Чего лишится Молдова: как глобальное потепление отразится на всех нас>>> © Photo : Миронова Татьяна Синоптик: климат в Молдове меняется вместе с глобальным потеплением

По информации синоптиков, в этот день в 1899 году воздух прогрелся всего до +9,1 градуса по Цельсию.

Рекордный максимум же метеорологи зафиксировали в середине прошлого столетия. В одиннадцатый день лета 1946 года столбик термометра в тени показывал +34,6 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями температуры, зафиксированными в разные годы 11 июня, составляет 25,5 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже 133 года подряд.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK