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Погода в Молдове: "идем на грозу"

© Sputnik / Evghenii Panasenco
Погода
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Читайте самый точный прогноз погоды на Sputnik.

КИШИНЕВ,11 июн - Sputnik. В Молдове во вторник, 11 июня, ожидается до +31°С. Во второй половине дня синоптики обещают дожди с грозмами. Утром воздух прогреется до +18...+25°C. Ночью температура воздуха опустится до +17...+19°C (точка росы: +17,26°C). Ветер будет до 2-7 м/сек, облачно. 

На севере страны температурные значения ожидаются на уровне +27...+30°С днем и +16...+19°С ночью.

На юге Молдовы температура воздуха составит +29...+32°С днем и +17...+20°С

Приметы на 11 июня

  • Колосится рожь – к урожаю грибов.
  • Сухой туман во время цветения вредит хлебу.
  • Когда рожь зацвела, нельзя белить холсты.
  • Если много ржи появилось, то и грибов будет много.
  • Если день жаркий, то боровиков в лесу не найдешь.
  • Пчелы активно летят к ульям – скоро пойдет дождь.
  • Много пауков появилось – будет хорошая погода.
  • Туман утром по воде стелется – к ясному солнечному дню.
  • Ветер весь день дует в одном направлении и к ночи усиливается – к дождливой погоде.
  • Сон с 10 на 11 июня вещий. Сбудется он в самое ближайшее время. Особенно велика вероятность для тех, кто родился в этот день. Сновидение, увиденное днем 11 июня, не сулит ничего хорошего – будете плакать и переживать.

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