Точный прогноз погоды: в Молдову пришла африканская жара

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КИШИНЕВ, 12 июн - Sputnik. В среду в Молдове ожидается переменная облачность. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью температура составит в среднем от +16 до +21 градуса по Цельсию, а днем столбик термометра покажет в тени +28, +33 градуса.

Ветер — северо-восточный. Его скорость составит от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление —нормальное.

Согласно предупреждению метеорологов, до 16 июня продолжает действовать "желтый код" из-за жары - "на большей части территории ожидается повышение максимальной температуры воздуха до +33-34 градусов по Цельсию".

В четверг по всей республике прогнозируют грозовые дожди. Но станет еще жарче - до +29, +34 градусов в тени днем. Такой же температурный режим сохранится до конца недели, а осадки ожидаются только в пятницу в северных районах.

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Праздники и народные приметы

В православной церкви 12 июня отмечается день памяти преподобного Исаакия исповедника, известного также как игумен Долмацкий. Приняв постриг, он поселился в пустыне и пришел в Константинополь во время гонений, организованных в отношении христиан. Исаакий обратился к императору с просьбой не притеснять верующих и открыть храмы. За это он был брошен в овраг, но остался живым, а вот, императору предсказал смерть раньше, чем умрет он сам. Пророчество Исаакия сбылось – вскоре императора убили. В городе построили обитель, в которой Исаакий стал наставником. Умер он в 383 году.

Кроме того, 12 июня почитается память Онуфрия Великого – египетского пустынника и раннехристианского святого, жившего в IV веке. В некоторых селах сохранилась традиция освящать в его честь церкви на кладбищах.

В народе 12 июня было названо змеиным, поскольку, согласно наблюдениям, проводились "змеиные свадьбы", и сами змеи были очень агрессивными. Поэтому, люди с осторожностью ходили в поля и в лес.

Если человека кусала змея в день 12 июня, то приметы гласили, что ему не поможет ни одно лечение.

Пауки паутину плетут – примета, которая позволяет ожидать перемены погоды в ближайшее время.

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