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Погодные рекорды Молдовы 12 июня

© Sputnik / Evghenii Panasenco
Погода
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В Госгидрометеослужбе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 12 июня - один из рекордов держится еще с XIX века.

КИШИНЕВ, 12 июн – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 12 июня приборы зарегистрировали более века назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

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По информации синоптиков, в этот день в 1899 году воздух прогрелся всего до +5,9 градуса по Цельсию.

Рекордный максимум же метеорологи зафиксировали в середине прошлого столетия. В двенадцатый день лета 1946 года столбик термометра в тени показывал +33,3 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями температуры, зафиксированными в разные годы 12 июня, составляет 27,4 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже 133 года подряд.

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