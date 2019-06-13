Точный прогноз погоды в Молдове: адская жара и грозы

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КИШИНЕВ, 13 июн - Sputnik. В четверг в Молдове ожидается переменная облачность, в некоторых районах республики ожидаются кратковременные грозовые дожди. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью температура составит в среднем от +17 до +20 градуса по Цельсию, а днем столбик термометра покажет в тени +30, +33 градуса.

Ветер — северо-восточный. Его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление —нормальное.

Согласно предупреждению метеорологов, до 16 июня продолжает действовать "желтый код" из-за жары - "на большей части территории ожидается повышение максимальной температуры воздуха до +33-34 градусов по Цельсию".

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В пятницу в большинстве районов страны прогнозируют грозовые дожди. Температурный режим не изменится до конца недели. В выходные осадков не предвидится.

Праздники и народные приметы

В православной церкви 13 июня почиталась память святого Ерма — одного из семидесяти апостолов. Известно, что святой Ерма занимал пост епископа в Филиппополе Фракийском и претерпел множество гонений со стороны язычников, проповедуя христианскую веру. Однако мучеником он не является, поскольку умер своей смертью. Однако, согласно другой версии, Ерма был умерщвлен в результате долгих мучений, которым его подвергли за веру во Христа — на этот счет сегодня не существует единого мнения.

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Люди верили, что если 13 июня теплая ночь, то урожай будет хороший. Также полагали, что, если утром туман, то это к грибному лету. Кукушка громко кукует – примета того, что вскоре установится хорошая погода. Дождь идет 13 июня – значит, урожай, по приметам, будет небогатым.

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