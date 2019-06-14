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Жара

Погодные рекорды Молдовы 14 июня

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (717)
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В Госгидрометеослужбе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 14 июня - один из рекордов держится еще с конца XIX века.

КИШИНЕВ, 14 июн – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 14 июня приборы зарегистрировали свыше столетия назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

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По информации синоптиков, в этот день в 1896 году воздух прогрелся всего до +3,1 градуса по Цельсию.

Рекордный максимум же метеорологи зафиксировали чуть позже середины прошлого столетия. В двенадцатый день лета 1958 года столбик термометра в тени показывал +31,3 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями температуры, зафиксированными в разные годы 14 июня, составляет 28,2 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (717)

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