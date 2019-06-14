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Точный прогноз погоды: в Молдове днем будет невыносимо жарко

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (718)
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Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 14 июн - Sputnik. В пятницу в Молдове ожидается переменная облачность. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью температура составит в среднем от +16 до +21 градуса по Цельсию, а днем столбик термометра покажет в тени +29, +34 градуса. 

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Ветер — северо-восточный. Его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление —нормальное. 

Согласно предупреждению метеорологов, до 16 июня продолжает действовать "желтый код" из-за жары - "на большей части территории ожидается повышение максимальной температуры воздуха до +33-34 градусов по Цельсию".

В выходные по всей республике сохранится такая же погода и аналогичный температурный режим. Так же жарко будет и на следующей неделе. В понедельник и вторник в северных районах возможны грозовые дожди.

Праздники и народные приметы 

В православной церкви 14 июня отмечали день памяти святого Иустина Философа, известного также как Иустин Римский, Иустин Великий и раннехристианский мученик. Именно он положил начало богословскому толкованию религиозной истории. Погиб в Риме, проповедуя Священное писание. Иустин являлся ревностным защитником христиан и христианской веры. Именно им была написана "Апология" христианства. Проповедовал Евангелие среди язычников и многих сумел привести к Богу. Во время организованных гонений был пойман и убит. 

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В народе 14 июня называли Устин-Брусничные губы. Принято было внимательно наблюдать за восходом солнца. Если небо при этом ясное, то рожь уродится спелой и густой.

Считалось, что 14 июня нельзя работать в огороде, иначе в скором времени случится пожар.

Если человек рождался 14 июня, то говорили, что ему покровительствует дерево инжир. Такие люди, зачастую являются невероятно сильными личностями, которые независимы в своих суждениях, хорошо образованы и обладают большим количеством талантов.

Если 14 июня ветер дует с западной стороны, то это означало, что скоро погода станет хуже.

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Тема:
Погода в Молдове (718)

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