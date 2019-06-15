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Жара

Погода на выходные: июньская жара прочно обосновалась

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (719)
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Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 15 июн - Sputnik. В субботу в Молдове ожидается переменная облачность. Лишь в северных районах возможны кратковременные грозовые дожди.

Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью температура составит в среднем от +16 до +21 градуса по Цельсию, а днем столбик термометра покажет в тени +29, +34 градуса.

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Ветер — северо-восточный. Его скорость составит от 1 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление —нормальное.

Согласно предупреждению метеорологов, до 16 июня продолжает действовать "желтый код" из-за жары - "на большей части территории ожидается повышение максимальной температуры воздуха до +33-34 градусов по Цельсию".

В воскресенье по всей республике сохранится такая же погода и аналогичный температурный режим. Почти так же жарко будет и на следующей неделе. С понедельника по среду в северных районах возможны грозовые дожди. А температура воздуха в дневные часы в тени составит от +27 до +32 градусов.

Праздники и народные приметы

В православной церкви 15 июня почитают память святителя Никифора – патриарха и исповедника Константинопольского. Принято окучивать ранний картофель. Также июнь месяц был известен как время нашествия на растения очень опасного вредителя – мучнистой росы.

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В этот день было принято анализировать природные явления и предсказать погоду на ближайшие дни и месяцы.

Известно, что в этот день девушки плели венки на счастье – делали их из вьюнка. Кроме того, была распространена традиция украшать дома веточками берез.

Раньше считали, если 15 июня воробьи дерутся и резвятся, то следует ожидать хорошей погоды в ближайшее время.

Примета: с самого утра 15 июня солнце находится как бы в небольшом тумане, значит, погода будет тихой и теплой.

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Тема:
Погода в Молдове (719)

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