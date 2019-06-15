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Сильная жара в Молдове

Погодные рекорды Молдовы 15 июня

© Sputnik / Yana Zaharova
Погода
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В Госгидрометеослужбе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 15 июня - один из рекордов держится еще с начала XX века.

КИШИНЕВ, 15 июн - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 15 июня приборы зарегистрировали свыше столетия назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, в этот день в 1913 году воздух прогрелся всего до +7,2 градуса по Цельсию.

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© Sputnik / Вадим Русу
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Рекордный максимум же метеорологи зафиксировали уже в XXI веке. В пятнадцатый день лета 2007 года столбик термометра в тени показывал +32,1 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями температуры, зафиксированными в разные годы 15 июня, составляет 24,9 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Теги:
прогноз, погода


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