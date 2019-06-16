Погодные рекорды Молдовы 16 июня

КИШИНЕВ, 16 июн - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 16 июня приборы зарегистрировали более века назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, в этот день в 1913 году воздух прогрелся всего до +6,6 градуса по Цельсию.
Рекордный максимум же метеорологи зафиксировали сравнительно недавно. В шестнадцатый день лета 2007 года столбик термометра в тени показывал +32,6 градуса.
Таким образом, разница между предельными значениями температуры, зафиксированными в разные годы 16 июня, составляет ровно 26 градусов.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы уже на протяжении 133 лет.
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