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Погодные рекорды Молдовы 16 июня

© Sputnik / Игорь Подгорный
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (720)
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В Госгидрометеослужбе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 16 июня - один из рекордов держится еще с начала прошлого столетия.

КИШИНЕВ, 16 июн - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 16 июня приборы зарегистрировали более века назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики. 

© Sputnik / Evghenii Panasenco
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По информации синоптиков, в этот день в 1913 году воздух прогрелся всего до +6,6 градуса по Цельсию.

Рекордный максимум же метеорологи зафиксировали сравнительно недавно. В шестнадцатый день лета 2007 года столбик термометра в тени показывал +32,6 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями температуры, зафиксированными в разные годы 16 июня, составляет ровно 26 градусов.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы уже на протяжении 133 лет.

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Тема:
Погода в Молдове (720)

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