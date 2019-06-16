Горячая неделя: в Молдове не будет спасения от жары

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КИШИНЕВ, 15 июн - Sputnik. В воскресенье в Молдове ожидается переменная облачность. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью температура составит в среднем от +16 до +21 градуса по Цельсию, а днем столбик термометра покажет в тени +29, +34 градуса.

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Ветер — северо-восточный. Его скорость составит от 1 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление —нормальное.

Согласно предупреждению метеорологов, до 16 июня продолжает действовать "желтый код" из-за жары - "на большей части территории ожидается повышение максимальной температуры воздуха до +33-34 градусов по Цельсию".

На следующей неделе по всей республике сохранится почти такая же погода. В ночные часы столбик термометра в течение семидневки будет подниматься до +16, +21 градуса, а днем показывать от +27 до +32.

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Что касается осадков, то в понедельник они могут выпасть в южных районах, со вторника по четверг – на севере Молдовы, а в среду – в центре страны ожидаются грозовые дожди.

Праздники и народные приметы

День Святой Троицы в 2019 году весь христианский мир празднует 16 июня — на пятидесятый день после Светлого Воскресения Христова, поэтому праздник называют еще и Пятидесятницей.

Это один из 12 главных церковных праздников — он посвящен евангельскому событию — сошествию Святого Духа на апостолов и прославлению Святой Троицы.

О традициях праздника, и том, что нельзя делать верующим, подробно можно прочитать в нашем материале.

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Еще в православной церкви 16 июня отмечается день память святого Лукиана, который жил в III веке на территории Антиохии.

В народе говорили, что именно 16 июня достаточно часто дуют сильные ветры. Кстати, по направлению и мощности ветра наши предки умели определять погоду на ближайшие дни и месяцы. День Лукьяна, 16 июня, предшествовал Дню Митрофана, и люди старались не ложиться спать рано, а прислушивались к дуновению ветра. Например, южный ветер 16 июня сулил хороший урожай яровых, а северо-западный ветер обещал дождливое лето. Восточный ветер обещал болезни, а северо-восточный – большие ветра летом.

В старину верили, если 16 июня вихрь медленно поднимается к небу с земли, а потом долго вращается, то в ближайшие дни можно ожидать ясной погоды. Проливной дождь в этот день сулил неурожай грибов. Гроза на Лукьяна – примета того, что будет плохой сенокос.

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