Погодные рекорды Молдовы 17 июня

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 17 июня - один из рекордов зафиксирован еще в начале ХХ века.

КИШИНЕВ, 17 июн - Sputnik. Самый низкий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 17 июня был отмечен свыше столетия назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

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По информации синоптиков, в этот день в 1913 году воздух прогрелся всего до +6,4 градуса по Цельсию.

Рекордный максимум же метеорологи зафиксировали в середине ХХ века. В этот день лета 1954 года столбик термометра в тени показывал +32,6 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями температуры, зафиксированными в разные годы 17 июня, составляет 26,2 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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