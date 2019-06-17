Погодные рекорды Молдовы 17 июня

КИШИНЕВ, 17 июн - Sputnik. Самый низкий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 17 июня был отмечен свыше столетия назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
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По информации синоптиков, в этот день в 1913 году воздух прогрелся всего до +6,4 градуса по Цельсию.
Рекордный максимум же метеорологи зафиксировали в середине ХХ века. В этот день лета 1954 года столбик термометра в тени показывал +32,6 градуса.
Таким образом, разница между предельными значениями температуры, зафиксированными в разные годы 17 июня, составляет 26,2 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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