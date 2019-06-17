00:29 17 Июня 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.48
  • USD18.18
  • RUB0.28
  • RON4.34
  • UAH0.69
Поиск
Тучи на небе

Погодные рекорды Молдовы 17 июня

© Sputnik / Yana Zaharova
Погода
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Молдове (722)
61 0 0

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 17 июня - один из рекордов зафиксирован еще в начале ХХ века.

КИШИНЕВ, 17 июн - Sputnik. Самый низкий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 17 июня был отмечен свыше столетия назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

Ученый: в ближайший век Молдову ждет настоящее испытание жарой>>> 

Вишня в снегу
© Sputnik / Yana Zaharova
Потопы, апрельский снег, африканская жара: почему это происходит

По информации синоптиков, в этот день в 1913 году воздух прогрелся всего до +6,4 градуса по Цельсию.

Рекордный максимум же метеорологи зафиксировали в середине ХХ века. В этот день лета 1954 года столбик термометра в тени показывал +32,6 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями температуры, зафиксированными в разные годы 17 июня, составляет 26,2 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

Тема:
Погода в Молдове (722)

По теме

Лето скоро изменится, ученые составили точный прогноз и выяснили, как
Океан изменит цвет: это произойдет уже к концу века
Песчаная буря разыгралась в Кишиневе перед ливнем – видео


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Итоги недели
Политические итоги недели в фотографиях: как Молдова вышла из кризиса
Фонари осветили ночное небо: китайские студенты помолились об успешной сдачи экзаменов
Перед экзаменами: вроде подучили, но помолиться не помешает - видео
Формирование парламентского большинства и правительства в Молдове
Политический кризис преодолен: в Молдове больше нет двоевластия

Соцсети

sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться