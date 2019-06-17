Погода в понедельник: давайте узнаем, когда спадет жара

Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 17 июн - Sputnik. В понедельник в Молдове ожидается переменная облачность. Ночью температура воздуха опустится до +20...+24°C, утром воздух прогреется до +21...+30°C. Осадков не ожидается, ветeр лёгкий, дующий с востока со скоростью 1-2 м/сек. Днём воздух прогреется до +29...+33°C,

вечером температура воздуха опустится до +25...+29°C

Осадков не ожидается, ветeр слабый, дующий с северо-запада со скоростью 3-4 м/сек, на небе, местами, небольшие облака.

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Что касается осадков, то сегодн они могут выпасть в южных районах, со вторника по четверг – на севере Молдовы, а в среду – в центре страны ожидаются грозовые дожди.

На следующей неделе по всей республике сохранится почти такая же погода. В ночные часы столбик термометра в течение семидневки будет подниматься до +16, +21 градуса, а днем показывать от +27 до +32.

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Праздники и народные приметы

В понедельник, 17 июня, отмечается Духов день. Каждый год дата меняется, так как праздник является переходящим. Однако приметы и обычаи, связанные с этим днем, остаются неизменными: многие из них родились в давние времена, но живы и актуальны и в наши дни, являя собой пример преемственности православных традиций.

Считается, что погода на Духов день определяет погоду на остальные 6 недель лета - то есть фактически на весь летний сезон.

Есть таинственная примета Духова дня: Мать-земля, если припасть к ней ухом и прислушаться, откроет, где запрятаны клады. Однако знание это дается только праведникам с чистой душой. Еще полагали, что в этот праздник в поля выходят русалки, но не для того, чтобы защекотать зазевавшегося молодца или кому-то навредить, а чтобы оставить влагу для посевов: там, где они пройдут, гуще растут травы и быстрее наливаются колосья. Впрочем, по другому поверью вся нечистая сила боится этого праздника, так как на Землю сходит священный огонь.

По примете, если венок поплыл - жди счастья, а если тут же потонул, это к несчастью. Хотя конечно, не стоит слишком уж доверять примете, сулящей беду, в такой светлый и радостный день.

В христанской традиции Духов день называют еще день Святого Духа. Этот день всегда следует сразу за Троицей.

Согласно Учению, сошествие Святого Духа выглядело как появление пламени — всполохи огня окружили каждого апостола — ученика Иисуса. После этого апостолы и исполнились Святого Духа, а также получили возможность говорить на множестве языков — это помогло им в продвижении христианского учения и проповедях. В образе огня Дух Святой сошел и в знак очищения от грехов и согревания душ.

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