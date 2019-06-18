Погодные рекорды Молдовы 18 июня

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 18 июня - один из рекордов зафиксирован еще в первой половине ХХ века.

КИШИНЕВ, 18 июн - Sputnik. Самый низкий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 18 июня был отмечен 85 лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, в этот день в 1934 году воздух прогрелся всего до +5,8 градуса по Цельсию.

Рекордный максимум же метеорологи зафиксировали сравнительно недавно. В этот день лета 2012 года столбик термометра в тени показывал +33,5 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями температуры, зафиксированными в разные годы 18 июня, составляет 27,7 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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