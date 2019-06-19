Погодные рекорды Молдовы 19 июня

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 19 июня - один из рекордов зафиксирован примерно в середине ХХ века.

КИШИНЕВ, 19 июн - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 19 июня был отмечен более шести десятилетий назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, в этот день в 1958 году воздух прогрелся всего до +7,4 градуса по Цельсию.

Самую высокую температуру воздуха метеорологи зафиксировали сравнительно недавно. В этот день лета 2012 года столбик термометра в тени показывал +35,1 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями температуры, зафиксированными в разные годы 19 июня, составляет 27,7 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже на протяжении 133 лет.

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