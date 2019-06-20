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Как люди спасаются от жары в Кишиневе

Погодные рекорды Молдовы 20 июня

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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В Госгидрометеослужбе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 20 июня – в 1998 году было очень холодно.

КИШИНЕВ, 19 июн - Sputnik. Максимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 20 июня специалисты зафиксировали семь лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

Парк Валя Морилор
© Sputnik / Evghenii Panasenco
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По информации метеорологов, жарче всего 20 июня было в 2012 году. Тогда термометры показывали в тени +36,2 градуса по Цельсию.

А вот температурный минимум на территории Молдовы в этот день отмечен в 1998 году, когда в столбик термометра показал всего +8,5 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями температуры, зафиксированными в разные годы 11 мая, составляет 27,7 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже 133 года.

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Теги:
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