Погодные рекорды Молдовы 20 июня

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 20 июня – в 1998 году было очень холодно.

КИШИНЕВ, 19 июн - Sputnik. Максимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 20 июня специалисты зафиксировали семь лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации метеорологов, жарче всего 20 июня было в 2012 году. Тогда термометры показывали в тени +36,2 градуса по Цельсию.

А вот температурный минимум на территории Молдовы в этот день отмечен в 1998 году, когда в столбик термометра показал всего +8,5 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями температуры, зафиксированными в разные годы 11 мая, составляет 27,7 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже 133 года.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK