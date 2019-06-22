00:16 22 Июня 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.59
  • USD18.21
  • RUB0.29
  • RON4.35
  • UAH0.69
Поиск
Фонтан

Погода в субботу: жара наступает

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
Получить короткую ссылку
13 0 0

Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 22 июн - Sputnik. В субботу в Молдове синоптики обещают жаркий день. Днем температура воздуха поднимется до +30...+34°C, а ночью будет до +21°C. Осадков не ожидается. Ветeр лёгкий, дующий с востока со скоростью 1-2 м/сек. 

Предсказание ученых: жара будет убивать в разы больше людей>>> 

На следующей неделе по всей республике сохранится почти такая же погода. В ночные часы столбик термометра в течение семидневки будет подниматься до +16, +21 градуса, а днем показывать от +30 до +34.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Акция протеста в Тбилиси: во что вылились беспорядки - фоторепортаж
Александр Слусарь провел телефонный разговор с Эдуардом Харунженом
Молдова на вторых Европейских играх
Надежды Молдовы на Европейских играх в Минске

блок_2

Соцсети

sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться