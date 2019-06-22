Погода в субботу: жара наступает

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КИШИНЕВ, 22 июн - Sputnik. В субботу в Молдове синоптики обещают жаркий день. Днем температура воздуха поднимется до +30...+34°C, а ночью будет до +21°C. Осадков не ожидается. Ветeр лёгкий, дующий с востока со скоростью 1-2 м/сек.

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На следующей неделе по всей республике сохранится почти такая же погода. В ночные часы столбик термометра в течение семидневки будет подниматься до +16, +21 градуса, а днем показывать от +30 до +34.

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