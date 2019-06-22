Желтый код в связи с жарой продлен в Молдове до понедельника

КИШИНЕВ, 22 июн - Sputnik. Жара не отступает, на всей территории Молдовы сохраняется жаркая погода, когда столбик термометра не опускается ниже тридцати градусов по Цельсию.

По сообщению Государственной гидрометеорологической службы, ранее объявленный желтый код в связи с жарой продлен как минимум до понедельника, 24 июня.

На всей территории страны температура продолжается подниматься. В среднем в большинстве районов ожидается, что воздух прогреется до +32... +33 градусов.

Напомним, что в конце недели гидрометеослужба объявила два желтых кода, в связи с жарой и в связи с возможными проливными дождями с градом.

Погодный рекорд в этот день метеорологи зафиксировали в 2012 году, когда термометры в тени показывали +37,5 градуса.

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