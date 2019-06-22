Погода в воскресенье - жара сохраняется, но скоро обещают похолодание

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КИШИНЕВ, 23 июн - Sputnik. В воскресенье в Молдове сохранится жаркая погода. Днем температура воздуха поднимется до +31...+33°C, а ночью будет до +19... +21°C. Осадков не ожидается, переменная облачность. Ветeр юго-восточный, умеренный, до 9 м/с.

По прогнозам синоптиков, на следующей неделе, начиная со вторника, жара начнет спадать, столбик термометра опустится до +25...+28 °C.

23 июня в православном календаре

В этот день Православная церковь чествует священномученика Тимофея, служившего в IV веке епископом в городе Пруссе (область Вифания). За свою духовную чистоту и праведный образ жизни он получил от Господа дар чудотворения.

В народе святого Тимофея почитали, в частности, за то, что в его день случались разного рода знамения. Знамения эти предвещали, в основном, плохое — но тем важнее они были для людей, которые получали возможность подготовиться к неприятным событиям. Любой пустяк, на который в другой день никто бы не обратил внимания, на Тимофея приобретал пророческое значение.

Если в этот день по гумну вереницами бегали мыши — это обещало голодный год. Если по полям утром бродили стаи волков — к падежу скота. Если вороны стаей летели из-за леса — это значило, что будет повальный мор. А если кто-нибудь увидит в небе огненного змея — быть войне. В народе говорили: "Тимофеевские знамения грозой грозят".

Именины

23 июня именины празднуют Александр, Алексей, Андрей, Анна, Антонина, Василий, Герасим, Иван, Игнатий, Илья, Иннокентий, Кузьма, Макар, Николай, Павел, Семен, Тимофей.

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