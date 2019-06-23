07:23 23 Июня 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.59
  • USD18.21
  • RUB0.29
  • RON4.35
  • UAH0.69
Поиск
Как люди спасаются от жары в Кишиневе

Погода в воскресенье - жара сохраняется, но скоро обещают похолодание

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
Получить короткую ссылку
427 0 0

Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 23 июн - Sputnik. В воскресенье в Молдове сохранится жаркая погода. Днем температура воздуха поднимется до +31...+33°C, а ночью будет до +19... +21°C. Осадков не ожидается, переменная облачность. Ветeр юго-восточный, умеренный, до 9 м/с. 

По прогнозам синоптиков, на следующей неделе, начиная со вторника, жара начнет спадать, столбик термометра опустится до +25...+28 °C.

23 июня в православном календаре

В этот день Православная церковь чествует священномученика Тимофея, служившего в IV веке епископом в городе Пруссе (область Вифания). За свою духовную чистоту и праведный образ жизни он получил от Господа дар чудотворения.

В народе святого Тимофея почитали, в частности, за то, что в его день случались разного рода знамения. Знамения эти предвещали, в основном, плохое — но тем важнее они были для людей, которые получали возможность подготовиться к неприятным событиям. Любой пустяк, на который в другой день никто бы не обратил внимания, на Тимофея приобретал пророческое значение. 

Если в этот день по гумну вереницами бегали мыши — это обещало голодный год. Если по полям утром бродили стаи волков — к падежу скота. Если вороны стаей летели из-за леса — это значило, что будет повальный мор. А если кто-нибудь увидит в небе огненного змея — быть войне. В народе говорили: "Тимофеевские знамения грозой грозят".

Именины

23 июня именины празднуют Александр, Алексей, Андрей, Анна, Антонина, Василий, Герасим, Иван, Игнатий, Илья, Иннокентий, Кузьма, Макар, Николай, Павел, Семен, Тимофей.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

Теги:
погода


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Скорбим и помним: первые дни Великой Отечественной войны - фото
Как прошла акция Свеча памяти в Вашингтоне
Как прошла акция "Свеча памяти" в Вашингтоне
22 июня
День памяти и скорби: как началась Великая Отечественная война

блок_2

Соцсети

sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться