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Как люди спасаются от жары в Кишиневе

Погодные рекорды Молдовы 23 июня

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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В Госгидрометеослужбе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 23 июня.

КИШИНЕВ, 23 июн – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 23 июня приборы зарегистрировали в 1942 году. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

Как люди спасаются от жары в Кишиневе
© Sputnik / Miroslav Rotari
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По информации синоптиков, в этот день в 1942 году воздух прогрелся всего до +8 градусов по Цельсию.

Рекордный максимум же метеорологи зафиксировали в 1946 году. В этот день столбик термометра в тени показывал +35,6 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями температуры, зафиксированными в разные годы 11 июня, составляет 27,6 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже 133 года подряд.

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Теги:
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