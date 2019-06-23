Погода в понедельник: будет все так же жарко

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КИШИНЕВ, 24 июн - Sputnik. В понедельник в Молдове сохранится жаркая погода. Температура воздуха днем составит +31... +33 градуса по Цельсию, а ночью опустится до +19... +20 градусов.

Хотя жара и останется такой же сильной, ветер переменится. Если раньше ветер дул с юго-востока, то теперь ветер будет северо-восточным, умеренным, до 9 м/с. Осадков не ожидается, переменная облачность.

А вот начиная со вторника погода начнет меняться. Синоптики обещают, что жара спадет, а по всей Молдове пройдут проливные дожди.

В понедельник начинается Петров пост. О церковном установлении этого поста упоминается в постановлениях апостольских: "После Пятидесятницы празднуйте одну седмицу, а потом поститесь; справедливость требует и радоваться по принятии даров от Бога, и поститься после облегчения плоти".

Пост начинается в понедельник, ровно через неделю после Дня Святого Духа, следующего за Троицей. Другими словами, на 57-й день после Пасхи. Петровский пост установлен в память первоверховных апостолов Петра и Павла, которые постились, подготавливая себя для Евангельской проповеди.

Длительность Петрова поста зависит от дня празднования Пасхи: самый продолжительный пост может длиться шесть недель, а самый короткий — восемь дней. В этом году он продлится 18 дней (начнется 24 июня 2019 года, а завершится 12 июля).

Народные приметы

В этот день Православная церковь также отмечает память святого Варнавы — основателя Кипрской церкви, одного из апостолов от семидесяти (в число этих семидесяти традиционно включают учеников Иисуса Христа и их учеников).

На Руси говорили: "На Варнаву не рви травы". Считалось, что в этот день по травам, по лугам катается неведомая сила. Интересно, что в этом случае разгул нечисти приходился на полдень, а не на ночное время, как обычно. Говорили, что бесы на Варнаву делят между собой уделы: кому в сенях хомуты и вожжи спутывать, кому к детям неведомой болезнью приходить, кому род людской пугать, а кому травы ядом наполнять.