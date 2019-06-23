Погодные рекорды Молдовы 24 июня

КИШИНЕВ, 24 июн - Sputnik. Самый низкий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 24 июня был отмечен в 1949 году. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, в этот день в 1949 году воздух прогрелся всего до +8,1 градуса по Цельсию.
Рекордный максимум же метеорологи зафиксировали несколькими годами ранее. В этот день лета 1946 года столбик термометра в тени показывал +35,3 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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