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Погодные рекорды Молдовы 24 июня

© AFP 2019 / PHILIPPE HUGUEN
Погода
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В Госгидрометеослужбе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 24 июня.

КИШИНЕВ, 24 июн - Sputnik. Самый низкий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 24 июня был отмечен в 1949 году. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

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По информации синоптиков, в этот день в 1949 году воздух прогрелся всего до +8,1 градуса по Цельсию.

Рекордный максимум же метеорологи зафиксировали несколькими годами ранее. В этот день лета 1946 года столбик термометра в тени показывал +35,3 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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