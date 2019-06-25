Погодные рекорды Молдовы 25 июня

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 25 июня - рекорды давно не обновлялись.

КИШИНЕВ, 25 июн - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 25 июня зарегистрировали больше столетия назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, в этот день в 1908 году воздух прогрелся лишь до +9,4 градуса по Цельсию.

Рекордный максимум же метеорологи зафиксировали еще в середине прошлого столетия. В этот день первого летнего месяца 1957 года столбик термометра в тени поднялся сразу до +37,1 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже на протяжении 133 лет.

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