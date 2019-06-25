07:47 25 Июня 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.74
  • USD18.20
  • RUB0.29
  • RON4.40
  • UAH0.70
Поиск

Погода на вторник в Молдове - в ожидании дождей и гроз

© AP Photo / Frank Augstein
Погода
Получить короткую ссылку
2 0 0

Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 25 июн - Sputnik. Во вторник в Молдове ожидаются дожди и грозы. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня днем температура составит +30...+31 градус по Цельсию, а ночью столбик термометра опустится до +19...+21 градуса.

Ветер северо-восточный, умеренный, до 9 м/с.

Напомним, что Государственная гидрометеослужба продлила желтый код в связи с жарой до среды, 26 июня.

Праздники и народные приметы

В этот день чествуют преподобного Петра Афонского. На Руси Петра прозвали Солнцеворотом: с его дня солнце укорачивает свой ход, дни становятся короче, а ночи — длиннее. "Солнцеворот вершит поворот", — говорили в народе и добавляли, что солнце поворачивается на зиму, а лето — на жару. И действительно, приближалась середина лета — самая жаркая пора.

Палатка
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Жара в Молдове: десятки тысяч людей обратились за помощью к спасателям

Петров день также называли запоздалым капустником. В этот день огородники высаживали последнюю рассаду и сеяли последние семена. Было принято до обеда сеять белое зерно (например, пшеницу или овес), а после обеда — черное (гречу). Существовала даже поговорка: "Кто на Петра посеет греч, тот будет зимой блины печь".

Еще одно прозвище Петра — Рыболов. В этот день ходили на рыбалку и готовили блюда из рыбы. На Петра наблюдали приметы погоды. Если в этот день была ясная погода – считали, что покос будет успешным, а если шел дождь — ждали ненастья и во время сенокоса.

Именины в этот день

Андрей, Анна, Арсений, Иван, Мария, Онуфрий, Петр, Степан, Тимофей, Юлиан.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

Теги:
погода


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Guvern „Ziua ușilor deschise la etajul 5”
Роскошь для чиновников: Санду устроила в кабмине "день открытых дверей"
Додон: нам важно, чтобы потребители получали электроэнергию дешевле
Молдова на вторых Европейских играх
Надежды Молдовы на Европейских играх

блок_2

Соцсети

sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться