Погода на вторник в Молдове - в ожидании дождей и гроз

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КИШИНЕВ, 25 июн - Sputnik. Во вторник в Молдове ожидаются дожди и грозы. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня днем температура составит +30...+31 градус по Цельсию, а ночью столбик термометра опустится до +19...+21 градуса.

Ветер северо-восточный, умеренный, до 9 м/с.

Напомним, что Государственная гидрометеослужба продлила желтый код в связи с жарой до среды, 26 июня.

Праздники и народные приметы

В этот день чествуют преподобного Петра Афонского. На Руси Петра прозвали Солнцеворотом: с его дня солнце укорачивает свой ход, дни становятся короче, а ночи — длиннее. "Солнцеворот вершит поворот", — говорили в народе и добавляли, что солнце поворачивается на зиму, а лето — на жару. И действительно, приближалась середина лета — самая жаркая пора.

Петров день также называли запоздалым капустником. В этот день огородники высаживали последнюю рассаду и сеяли последние семена. Было принято до обеда сеять белое зерно (например, пшеницу или овес), а после обеда — черное (гречу). Существовала даже поговорка: "Кто на Петра посеет греч, тот будет зимой блины печь".

Еще одно прозвище Петра — Рыболов. В этот день ходили на рыбалку и готовили блюда из рыбы. На Петра наблюдали приметы погоды. Если в этот день была ясная погода – считали, что покос будет успешным, а если шел дождь — ждали ненастья и во время сенокоса.

Именины в этот день

Андрей, Анна, Арсений, Иван, Мария, Онуфрий, Петр, Степан, Тимофей, Юлиан.

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