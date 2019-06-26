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Как спасаются от жары в Кишиневе

Погодные рекорды Молдовы 26 июня

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (730)
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В Госгидрометеослужбе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 25 июня - один из рекордов обновился совсем недавно.

КИШИНЕВ, 26 июн - Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 26 июня зарегистрировали уже в XXI веке. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики. 

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По информации синоптиков, в этот день в 2007 году в тени столбик термометра показывал +35,4 градуса по Цельсию.

Рекордный минимум же метеорологи зафиксировали почти за сто лет до того. В этот день первого летнего месяца 1908 года приборы зарегистрировали всего +9,8 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями температуры, зафиксированными в разные годы 26 июня, составляет 25,6 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (730)

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