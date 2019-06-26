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Жара

Предупреждение метеорологов: в Молдове будет очень жарко

© AP Photo / Alvaro Barrientos
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (731)
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На большей части страны ожидается повышение максимальной температуры воздуха до +33-34 градусов по Цельсию.

КИШИНЕВ, 26 июн – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с жарой.

Предупреждение будет действовать в четверг, 27 июня.

"На большей части территории ожидается повышение максимальной температуры воздуха до +33-34 градусов", — говорится в сообщении Госгидрометеослужбы, опубликованном в среду.

Риски и рекомендации

Специалисты предупреждают, что в жаркую погоду появляется риск причинения вреда здоровью. Это может быть потеря сознания, судороги, проявление гипертонии, солнечные ожоги, обезвоживание. 

Люди спасаются от жары в Кишиневе.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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В группу повышенного риска входят дети, пожилые люди, население с хроническими заболеваниями сердца и дыхательных путей. В жару также отмечается снижение работоспособности.

Врачи рекомендуют избегать длительного пребывания на солнце, особенно в период с 11.00 до 18.00. Выходя на улицу, лучше надевать головной убор, защищающий от солнца, а также носить удобную одежду из натуральных тканей светлых тонов.

Также следует ежедневно потреблять от 1,5 до 2 литров жидкости, избегать чрезмерного употребления кофе и алкогольных напитков и уменьшить интенсивность физической нагрузки и количество тяжелой пищи.

Кроме того, специалисты рекомендуют во время "желтого кода" избегать даже активного отдыха.

Как легче перенести сильную жару
© Sputnik / Nicolai Kibich
Как легче перенести сильную жару
Тема:
Погода в Молдове (731)

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