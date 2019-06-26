Будет пекло: это надо знать гражданам Молдовы, работающим в Италии и Франции

Наши соотечественники, которые работают в Италии и Франции, 27 июня должны быть максимально внимательными к своему здоровью.

КИШИНЕВ, 26 июн - Sputnik. Уже в четверг огромные регионы Италии и Франции столкнутся с беспрецедентной жарой. Таких повышенных температур в этих европейских регионах, по данным метеорологов, еще не было.

Министерство здравоохранения Италии объявило красный уровень метеоопасности в связи с жарой в городах Брешиа, Флоренция, Перуджа, Риети, Больцано и Риме. В дневные часы температура воздуха в тени, в зависимости от региона, поднимется до плюс 37-39 градусов в тени, на солнце воздух раскалится до плюс 43-45 градусов.

Очень жарко будет и в южной и центральной частях Франции. Там днем в тени ожидается до плюс 32-34 градусов по Цельсию. Гражданам нашей страны надо быть максимально внимательными, чтобы не получить тепловой удар в разгар европейского пекла.

Очень жарко и в Молдове. Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с жарой.

Предупреждение будет действовать в четверг, 27 июня. "На большей части территории ожидается повышение максимальной температуры воздуха до +33-34 градусов", — говорится в сообщении Госгидрометеослужбы, опубликованном в среду.

Специалисты предупреждают, что в жаркую погоду появляется риск причинения вреда здоровью. Это может быть потеря сознания, судороги, проявление гипертонии, солнечные ожоги, обезвоживание.

В группу повышенного риска входят дети, пожилые люди, лица с хроническими заболеваниями сердца и дыхательных путей. В жару также отмечается снижение работоспособности.

Врачи рекомендуют избегать длительного пребывания на солнце, особенно в период с 11.00 до 18.00. Выходя на улицу, лучше надевать головной убор, защищающий от солнца, а также носить удобную одежду из натуральных тканей светлых тонов.

Также следует ежедневно потреблять от 1,5 до 2 литров жидкости, избегать чрезмерного употребления кофе и алкогольных напитков и уменьшить интенсивность физической нагрузки и количество тяжелой пищи.

Кроме того, специалисты рекомендуют во время действия предупреждения о высоких температурах воздуха избегать даже активного отдыха.

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