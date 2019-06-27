Погодные рекорды Молдовы 27 июня

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 27 июня.

КИШИНЕВ, 9 мая - Sputnik. Наибольший показатель температуры воздуха на территории Молдовы 27 июня специалисты зафиксировали ровно 80 лет тому назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации метеорологов, в этот день в 1939 году в тени было +35 градусов.

А вот ниже всего 27 июня ртутный столбик упал в 2014 году. Тогда термометры показывали всего +9,8 градуса по Цельсию.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся начиная с 1886 года.

Напомним, что Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с жарой.

Предупреждение будет действовать в четверг, 27 июня.

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