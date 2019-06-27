Синоптики предупреждают - Молдова будет изнывать от жары и страдать от ветра

КИШИНЕВ, 27 июн - Sputnik. В четверг на территории всей Молдовы в дневные часы ожидается повышение температуры воздуха до +33, +34 градусов по Цельсию в тени. Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы вынесла "желтый код" метеоопасности в связи с жарой.
Сегодня на большей части территории Молдовы ожидаются грозы, местами сильные ливни. Объем осадков на квадратный метр может составлять от 15 до 45 литров. Не исключают метеорологи опасность сильного града, а также предупреждают об усилении ветра, порывы которого будут достигать 15-20 метров в секунду.
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В пятницу большую часть территории страны также ждет испытание стихией - шквалистый ветер, порывы которого превысят 20 метров в секунду, будет бушевать практически во всех районах Молдовы. Предупреждение о метеоопасности в связи с порывистым ветром будет действительно до 24.00 часов пятницы.
Риски в связи с "желтым кодом":
- вероятность поражения молнией людей, находящихся на открытом пространстве;
- вероятность повреждения линий электропередач и электропроводящих объектов, встроенных в различные ансамбли, в том числе жилья;
- отрицательное влияние на физиологическое состояние растений;
- угроза возникновения пожара.
Синоптики рекомендуют:
- не покидать здания без лишней необходимости;
- находиться вдали от объектов, в первую очередь металлических, которые могут послужить проводниками электричества, например: электрический кабель, телефон, телевизор, водопроводные трубы и так далее, также должны быть закрыты все окна и двери;
отключить от сетей электробытовую технику;
- находиться вдалеке от высоких деревьев, особенно, если они растут изолированно;
- чтобы избежать удара молнией при отсутствии надежного убежища, в открытом поле, наилучшее положение - свернуться клубком, колени к груди (такое положение позволяет избежать прохождения электричества через жизненно-важные органы), вдали от других людей или животных;
- при следовании в автомобиле, самое безопасное – закрыть все окна и не выходить из автомобиля.
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