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Погодные рекорды Молдовы 28 июня

CC0 / Pixabay / Hans
Погода
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В Госгидрометеослужбе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 28 июня.

КИШИНЕВ, 27 июн - Sputnik. Наибольший показатель температуры воздуха на территории Молдовы 28 июня специалисты зафиксировали ровно 65 лет тому назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации метеорологов, в этот день в 1954 году в тени было + 34,6 градуса. 

Православный календарь 2019
© Sputnik / Вадим Русу
Православный календарь на 2019 год

А вот ниже всего 28 июня ртутный столбик упал в 1969 году. Тогда термометры показывали всего +9,5 градуса по Цельсию.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся начиная с 1886 года.

Напомним, что Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с порывистым ветром, скорость которого 28 июня будет превышать 20 метров в секунду.

Предупреждение будет действовать в пятницу вплоть до 24.00 часов.

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Теги:
Молдова, рекорды, погода


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