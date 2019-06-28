Погодные рекорды Молдовы 28 июня

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 28 июня.

КИШИНЕВ, 27 июн - Sputnik. Наибольший показатель температуры воздуха на территории Молдовы 28 июня специалисты зафиксировали ровно 65 лет тому назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации метеорологов, в этот день в 1954 году в тени было + 34,6 градуса.

А вот ниже всего 28 июня ртутный столбик упал в 1969 году. Тогда термометры показывали всего +9,5 градуса по Цельсию.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся начиная с 1886 года.

Напомним, что Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с порывистым ветром, скорость которого 28 июня будет превышать 20 метров в секунду.

Предупреждение будет действовать в пятницу вплоть до 24.00 часов.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK