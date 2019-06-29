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Как люди спасаются от жары в Кишиневе

Точный прогноз погоды на выходные: придет долгожданная прохлада

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (733)
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КИШИНЕВ, 29 июн - Sputnik. В субботу в Молдове ожидается переменная облачность. Осадков метеорологи не ожидают. После череды жарких дней, температура, наконец, спадет. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью воздух прогреется в среднем от +10 до +15 градусов по Цельсию, а днем столбик термометра покажет от +20, +25 градусов.

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Ветер — северо-западный. Его скорость составит от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

В воскресенье по всей республике немного потеплеет. Если ночью температура не изменится, то днем столбики термометров покажут от +25 до 30 градусов.

Очень жарко будет в первые три дня следующей недели, когда воздух в тени прогреется до +29, +34 градусов.

А вот с четверга температура упадет примерно на 7 градусов из-за грозовых дождей.

Праздники и народные приметы

В православной церкви 29 июня почитали память святого Тихона, жившего на острове Кипр в городе Амафунта. Родители воспитывали своего сына в благочестии и любви к Богу, обучали чтению Священного писания. В раннем возрасте Тихон открыл в себе дар творить чудеса с Божьей помощью. 

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Однажды отец поручил Тихону продать хлеб, но тот раздал его всем людям бесплатно, чем разгневал отца. При этом Тихон процитировал Священное писание и сказал: "Дающий Богу сторицей примет". Действительно, так и случилось: отец Тихона посмотрел в хранилище, которое до этого было совсем пустым. С удивлением он обнаружил, что хранилище заполнено хлебом. Спустя некоторое время Тихона приняли в церковный клир, где он стал чтецом.

Раньше говорили, что 29 июня птицы затихают, и ничего сеять уже нельзя. В народе существовало верование, что как раз сейчас заканчивается молодое лето, начинается зрелое.

29 июня принято было молиться Тихону и просить его подарить богатый урожай. Также считали, что молитва Тихону поможет умерить зубную боль.

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Тема:
Погода в Молдове (733)

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