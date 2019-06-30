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Кишинев

Погодные рекорды Молдовы 30 июня

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (734)
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В Госгидрометеослужбе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 30 июня.

КИШИНЕВ, 30 июн - Sputnik. Наибольший показатель температуры воздуха на территории Молдовы 30 июня специалисты зафиксировали ровно 81 год тому назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики. 

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По информации метеорологов, в этот день в 1938 году в тени было +37 градусов по Цельсию.

А вот ниже всего 30 июня ртутный столбик упал в 1962 году. Тогда термометры показывали всего +9,9 градуса.

Таким образом, разница между самой низкой и самой высокой температурой воздуха, зафиксированная в этот день, составляет 27,1 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся начиная с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (734)

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Теги:
Госгидрометеорологическая служба, температура воздуха, погодные условия


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