Прогноз погоды: в Молдову возвращается сильная жара, зной будет изнурять

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о точном прогнозе погоды в Молдове на ближайшие несколько дней.

КИШИНЕВ, 30 июн - Sputnik. Несмотря на прохладные пятницу и субботу, уже в воскресенье столбик термометра в дневные часы неуклонно поползет вверх. В обеденные часы последнего дня уходящей недели ожидается до +28, +30 градусов в тени, однако легкий ветер скоростью в 3-8 метров в секунду немного охладит пыл воскресного дня.

Ночи в Молдове продолжат быть прохладными - ожидается +14, +17 градусов тепла. Осадков в ближайшие несколько дней не предвидится, но жара будет наступать.

Самым знойным и тяжелым станет понедельник, когда днем в тени температура воздуха по стране возрастет до +33 градусов по Цельсию. Во вторник нестерпимый зной сохранится, станет теплее и ночью, когда воздух прогреется до +21, +23 градусов.

Долгожданная прохлада придет в республику лишь в пятницу, когда вероятны грозовые дожди.

Праздники и народные приметы

В этот день церковь отмечает память трех братьев — Мануила, Савела и Исмаила. По преданию, они происходили из семьи знатного перса-язычника, а их мать была христианкой. Она воспитала сыновей в своей вере. В зрелом возрасте братьев отправили в Рим к императору Юлиану для ведения переговоров. Посланников хорошо приняли, но когда они отказались участвовать в языческом празднике, это вызвало гнев правителя.

Он приказал братьям отречься от веры, но они отказались. Тогда Мануила, Савела и Исмаила подвергли пыткам и, в конце концов, обезглавили. Почитание братьев-мучеников началось вскоре после их смерти.

На Руси день трех святых (из которых, правда, чаще поминали Мануйло и Савелия) наложился на древний праздник "ярилки", посвященный богу солнца Яриле. А христианские обычаи перемешались с языческими обрядами и народными поверьями.

Так, в этот день было принято разводить на берегах рек и озер костры и варить яйца. Считалось, что чем больше сваришь, тем лучше будут нестись куры. Готовили и другие блюда из яиц — например, омлеты с хлебом, луком, сыром.

Существовали для этого дня и свои приметы на погоду. Яркая зарница предвещала хороший урожай, а вечерняя радуга — хорошую погоду. Багровый закат же сулил сильный ветер и ненастье.

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