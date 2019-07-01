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Как люди спасаются от жары в Кишиневе

Погода на понедельник в Молдове: все так же жарко

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о точном прогнозе погоды в Молдове на ближайшие несколько дней.

КИШИНЕВ, 1 июл - Sputnik. В понедельник в Молдове сохраняется жаркая погода, сообщают синоптики. Воздух прогреется до +28...+31 градуса по Цельсию, а на юге страны температура поднимется до +30...+33 градусов.

© AFP 2019 / Alberto Pizzoli
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Осадков не ожидается, переменная облачность. Ветер западный, умеренный.

Жара сохранится до среды, а затем незначительно похолодает.

Народные праздники

На Руси издавна 1 июля называли "Ярилиным днем" в честь языческого бога солнца. Была и призказка, "Ярилин день, макушка лета". 

На эту дату ожидали необычных явлений, говорили, что этого дня целый год ждут и что это "всем дня день". Чтобы увидеть невероятные феномены, полагалось девушкам заплести в косу березовые ветки и через них посмотреть с крутого берега реки. Считалось, что тогда можно будет увидеть родных, о которых давно не было никаких известий.

Основной работой на селе в эту пору был покос. Набивали постели свежескошенной и высушенной травой. Веселье начиналось вечером: жгли костры, водили хороводы, заваривали чай на травах.

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Теги:
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